Depressão Irene traz chuva forte e trovoada a partir desta tarde

A depressão Irene vai trazer chuva forte e trovoada ao continente a partir do final da tarde desta terça-feira, avança o Instituto do Mar e da Atmosfera em comunicado. A situação poderá prolongar-se até ao final de quarta-feira.

"A partir do final da tarde de dia 16, no território do continente a precipitação será persistente, podendo ser por vezes forte e acompanhada de trovoada até ao final do dia 17, em especial nas regiões Norte e Centro", lê-se na nota.

Para além da chuva e da trovoada, a depressão irá provocar também a intensificação do vento, que vai soprar por vezes forte no litoral e nas terras altas.

O IPMA já tinha colocado três distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima, uma vez que estão previstas "ondas de sudoeste com 4 a 5 metros em toda a costa, podendo ser temporariamente até 5,5 metros entre o Cabo Carvoeiro e Sines durante a manhã do dia 17".

No arquipélago da Madeira "ocorrerão períodos de chuva ou aguaceiros, que serão por vezes fortes, em especial nas vertentes sul e terras altas da ilha da Madeira, no dia 16. O vento irá intensificar no dia 16, soprando de sudoeste forte, com rajadas até 95 km/h, sendo forte a muito forte nas terras altas, com rajadas até 120 km/h. O aumento da agitação marítima também será significativo com ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros nos dias 16 e 17, sendo temporariamente até 5,5 metros na costa sul da Ilha da Madeira durante o dia 16".

Já no arquipélago dos Açores "irá ocorrer um aumento da intensidade do vento, com rajadas até 90 km/h, e precipitação por vezes forte nos dias 15 e 16 de janeiro". Por sua vez, "o vento e a agitação marítima fortes associados à área de influência da depressão Irene irão afetar as áreas marítimas de responsabilidade nacional".