A queda do teto de um prédio na Rua 31 de Janeiro, no Porto, provocou seis desalojados e um ferido que está a ser atendido no local, revelou hoje à Lusa o comandante da Polícia Municipal, António Leitão.

O responsável da Polícia Municipal disse que o ferido “está consciente”.

Ainda segundo o graduado, trata-se de um prédio de três andares que, devido à queda do teto, “desabou parcialmente”.

O acidente ocorreu pelas 17:53 e, segundo a página da Proteção Civil, pelas 19:09, encontravam-se no local 27 operacionais apoiados por 10 viaturas.