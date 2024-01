Republicano Ron DeSantis abandona corrida à Casa Branca

O candidato presidencial republicano e governador da Florida, Ron DeScantis anunciou este domingo que vai abandonar a corrida à Casa Branca.

A decisão acontece três dias antes das eleições primárias no Estado do New Hampshire, onde as sondagens lhe davam o tereceiro lugar apenas 6% das preferências, atrás do antigo presidente Donald Trump e de Nikki Haley.

O anuncio, publicado na sua conta oficial na rede social X, acontece depois de ter ficado em segundo lugar no caucus do estado do Iowa, na semana passada.

O governador, que chegou mesmo a ser apontado como o mais sério concorrente a Donald Trump, anunciou que o seu apoio ao antigo presidente.

“Estou orgulhoso de ter cumprido 100% das minhas promessas e não vou parar agora. É claro para mim que a maioria dos eleitores republicanos nas primárias quer dar outra oportunidade a Donald Trump. Embora eu tenha tido divergências com Donald Trump, como sobre a pandemia do coronavírus e sua avaliação de Anthony Fauci, Trump é superior ao atual titular Joe Biden. Isso é claro", disse DeSantis no vídeo publicado no X.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



Segundo as mais recentes sondagens, o candidato tinha apenas 6% das preferências dos eleitores do New Hampshire, onde decorre a próxima votação das eleições primárias republicanas.

De acordo com um doador privado da campanha de DeSantis citado pela CNN, "não existia dinheiro para continuar" a campanha.