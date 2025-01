Idoso desaparecido há três dias no Cacém encontrado "em estado de hipotermia e subnutrido"

Um idoso de 87 anos, que estava desaparecido desde dia 9 de janeiro, foi encontrado com vida numa "zona de mato junto à A16, em Mira Sintra, concelho de Sintra", informa a Polícia de Segurança Pública (PSP) através de comunicado.

O homem foi encontrado "em estado de hipotermia e subnutrido", pelo que teve de ser transportado para o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca", na Amadora, para observação.

Segundo as autoridades, a família reportou o desaparecimento do idoso a 10 de janeiro, na Esquadra da PSP do Cacém, apontando que este tinha "saído no dia anterior para caminhar, sem o seu telemóvel" e que ainda não tinha aparecido.

Além da idade avançada, o facto de sofrer de "doença cardíaca e de demência" levou a que a polícia considerasse esta ocorrência "de risco elevado para a vítima".



O desaparecido foi localizado pelas 11:00 deste domingo, por uma "equipa de Intervenção Rápida da Divisão Policial de Sintra", no entanto, estiveram envolvidas nas buscas "várias valências da PSP, designadamente do Comando Metropolitano de Lisboa e meios cinotécnicos da Unidade Especial de Polícia", e ainda os Bombeiros Voluntários do Cacém.