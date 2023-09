Homem com cerca de 40 anos desapareceu no mar em praia de Gaia

Um homem com cerca de 40 anos desapareceu hoje no mar, na praia de Lavadores, em Vila Nova de Gaia, após ter ido ao banho desrespeitando a bandeira vermelha, revelou à Lusa Serrano da Paz, da capitania do Douro.

Segundo o adjunto do comando, o alerta foi dado pelas 17:45, após o homem “ter embatido numas rochas e desaparecido”.

“Num primeiro momento a nadadora salvadora fez-se ao mar, mas também ela foi vítima da forte ondulação e acabou por embater nas rochas, sofrendo ferimentos ligeiros nas pernas, tendo sido encaminhada para o hospital”, acrescentou.

Nas buscas estiveram envolvidos os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia e os Bombeiros de Coimbrões, para além de uma mota de água do Instituto de Socorros a Náufragos e um helicóptero, disse.

As buscas terminaram cerca das 20:00 com o por do sol, devendo ser retomadas na quinta-feira de manhã, indicou Serrano da Paz.