GNR procura idoso de 76 anos que desapareceu de lar em Oliveira do Hospital

Militares da GNR estão a realizar este sábado buscas para encontrar um idoso, de 76 anos, que desapareceu na sexta-feira de um lar no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, disse fonte da GNR.

Fonte do Comando-Geral da GNR disse à agência Lusa que o septuagenário “ausentou-se de um lar por um período atípico e não regressou”, tendo o alerta sido dado às autoridades pelas 23:30 de sexta-feira.

As buscas foram retomadas às 09:30, com os “procedimentos normais neste tipo de situações”, e envolvem 12 militares da GNR, com o objetivo de encontrar o idoso “no mais curto espaço de tempo possível”, acrescentou esta força de segurança.

As buscas centram-se em “vários pontos estratégicos” e estão a ser coordenadas no terreno pela GNR.