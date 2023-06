Corpo de jovem de 18 anos encontrado no rio Douro

O corpo do rapaz de 18 anos que desapareceu quinta-feira no rio Douro, junto à praia do Areinho, em Vila Nova de Gaia, foi encontrado esta sexta-feira, sem vida, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores locais.

Os bombeiros foram "acionados pelas 02:15", com "alguns dos meios a serem desmobilizados, após o corpo ser resgatado, a metro e meio de profundidade, para a margem", permanecendo no local elementos da Polícia Marítima a aguardar pela Polícia Judiciária, adiantou a mesma fonte.

"O corpo resgatado era em tudo idêntico à fotografia que tínhamos em nossa posse", acrescentou, explicando que a identificação oficial será realizada pelas autoridades policiais.

Para o local foram mobilizados mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, operacionais dos Bombeiros Voluntários de Avintes e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e respetiva equipa. No local esteve ainda uma psicóloga para prestar apoio à família do jovem desaparecido.

O alerta para o desaparecimento tinha sido dado pouco depois das 17:00 de quinta-feira.

O jovem encontrava-se na praia com amigos e a namorada, tendo desaparecido “após ter ajudado a namorada, que se encontrava em apuros”, de acordo com os bombeiros.