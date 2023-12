Pensavam que era roubo mas estava num aspirador. Anel de 750 mil euros encontrado em hotel de luxo de Paris

Parecia um filme policial, mas pode bem terminar como uma comédia, um estilo tão próximo do cinema francês. E é precisamente de França que vem esta história: um anel de 750 mil euros foi dado como desaparecido no Hotel Ritz, em Paris, na sexta-feira. Após a hóspede, uma mulher de negócios proveniente da Malásia, ter apresentado queixa em relação ao desaparecimento do seu anel de diamantes, o luxuoso hotel informou que o anel foi, afinal, encontrado no saco de um aspirador.

Momentos depois das autoridades terem conhecimento do caso surgiram várias questões. Será que foi um roubo planeado? Simplesmente um ato de descuido? Ou um golpe oportunista?

De acordo com o jornal francês Le Parisien, a gestora chegou a Paris na quinta-feira e hospedou-se no Hotel Ritz. Ao prestar declarações às autoridades, a mulher afirmou ter deixado o anel em cima de uma mesa enquanto saiu durante algumas horas. Quando voltou, apercebeu-se que o mesmo tinha desaparecido.

Embora o anel tenha sido encontrado e esteja agora nas mãos da proprietária, o jornal Le Parisien deu a entender que a mulher não concordava com este desfecho, uma vez que se trata de uma perda com grande valor simbólico.

Além disso, não seria a primeira vez que o hotel da Place Vendôme registava um assalto. Em 2018, um membro não identificado da família real saudita relatou o desaparecimento de jóias avaliadas num valor de 800 mil de euros. Meses antes deste mesmo caso, cinco homens armados fugiram com jóias no valor de quatro milhões de euros.

Ainda assim, o hotel agradeceu toda a ajuda. "A nossa cliente está muito feliz com esta notícia. Gostaríamos de agradecer aos funcionários do Ritz Paris que estiveram envolvidos nesta busca e que trabalham todos os dias com integridade e profissionalismo".