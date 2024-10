Idoso desaparecido em Torre de Moncorvo localizado com vida

Bombeiros e Guarda Nacional Republicana (GNR) localizaram esta sexta-feira com vida um idoso que foi na quinta-feira dado como desaparecido de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com o responsável pelo Gabinete de Relações Públicas do Comando da GNR em Bragança, Vítor Romualdo, o idoso foi localizado com vida durante a manhã desta sexta-feira e vai ser transportado para uma unidade de saúde para avaliar o seu estado clínico.

Trata-se homem com 72 anos que se ausentou de uma IPSS, com sede na vila transmontana de Torre de Moncorvo.

O alerta para o início das buscas foi dado às 20:25 de quinta-feira.