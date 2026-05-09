Jovem de 14 anos desaparecida em Mafra encontrada pela GNR

Uma jovem de 14 anos, que se encontrava desaparecida desde quarta-feira no concelho de Mafra, foi encontrada este sábado pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Mafra.
A adolescente foi localizada sozinha, perto do centro de saúde da Malveira, na zona da Venda do Pinheiro, por uma patrulha descaracterizada que se encontrava no terreno a realizar buscas.
A jovem estava com uma mochila, sem telemóvel, apresentando sinais de fome e frio, mas encontrava-se bem de saúde.
O alerta para o desaparecimento tinha sido dado pela madrasta da menor. Até ao momento, ainda não são conhecidos os motivos que levaram ao desaparecimento da jovem.
As autoridades continuam agora a apurar as circunstâncias do caso.