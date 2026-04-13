Encontrado corpo de jovem de 17 anos desaparecido na Costa da Caparica

O corpo do jovem de 17 anos dado como desaparecido no dia 01 de abril na praia do Dragão Vermelho, Costa da Caparica, foi encontrado na sexta-feira na praia da Ponte Seca, em Sesimbra, informou esta segunda-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN adianta que o alerta foi dado cerca das 16:30 por um popular e que foram mobilizados de imediato para o local elementos da Polícia Marítima de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas. De acordo com a autoridade marítima, depois de confirmado o óbito pelo delegado de saúde de Sesimbra, e após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para uma unidade hospitalar.

Durante quatro dias após o desaparecimento foram efetuadas buscas por terra e mar, que se revelaram infrutíferas.

No comunicado, a AMN salienta ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio à família e que o caso está sob a alçada do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa.