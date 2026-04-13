Encontrado corpo de jovem de 17 anos desaparecido na Costa da Caparica - TVI

Encontrado corpo de jovem de 17 anos desaparecido na Costa da Caparica

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 24min
Polícia Marítima

Adolescente estava desaparecido desde o início do mês

Relacionados

O corpo do jovem de 17 anos dado como desaparecido no dia 01 de abril na praia do Dragão Vermelho, Costa da Caparica, foi encontrado na sexta-feira na praia da Ponte Seca, em Sesimbra, informou esta segunda-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN adianta que o alerta foi dado cerca das 16:30 por um popular e que foram mobilizados de imediato para o local elementos da Polícia Marítima de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas. De acordo com a autoridade marítima, depois de confirmado o óbito pelo delegado de saúde de Sesimbra, e após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para uma unidade hospitalar.

Durante quatro dias após o desaparecimento foram efetuadas buscas por terra e mar, que se revelaram infrutíferas.

No comunicado, a AMN salienta ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio à família e que o caso está sob a alçada do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Autoridades retomam buscas por jovem desaparecido em praia da Costa da Caparica

Mais Vistos

01:19

Horror escondido em carrinha: pai trancou o filho durante dois anos

Ontem às 20:22
1
05:44

Demore 10 segundos quando der o próximo beijo

Hoje às 11:18
2
04:41

Esta doença "é muito mais comum do que muita gente pensa" e basta um beijo para a transmitir

Hoje às 10:48
3
02:32

"Vou fazer uma viagem, mas desta vez não vou voltar": Carta de despedida de criança brasileira com cancro terminal comove o mundo

Ontem às 13:48
4
46:13

TVI Jornal - 13 de abril de 2026

Há 3h e 43min
5
08:02

"Uma decisão médica roubou-me o meu projeto de vida": Metais usados em cirurgia provocam dores incapacitantes a jovem de 32 anos

11 abr, 14:36
6

André Ventura e José Pacheco Pereira em frente a frente esta noite na CNN Portugal. O que esperar

Hoje às 08:41
7
04:20

Estas são as fotografias mais icónicas de sempre

Ontem às 22:40
8
01:49

José Sócrates consegue vitória na justiça. E pode não ficar por aqui

Ontem às 20:50
9

Trânsito condicionado no IC19 durante dois dias

Há 2h e 11min
10

A polícia abriu a porta da carrinha e lá dentro estava uma criança em posição fetal e rodeada de excrementos - foi o pai que a prendeu ali há mais de um ano

Hoje às 12:22
11
27:43

“Órban foi travado hoje”. Global com Paulo Portas na íntegra

Ontem às 22:23
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:26

Ambulância perde-se e socorro atrasa: homem morre em Coruche

Há 43 min
01:17

Mulher encontrada inconsciente na A8 com sinais de agressão

Há 44 min

Frio agora, calor depois: prepare-se para um fim de semana de verão

Há 9 min
05:44

Demore 10 segundos quando der o próximo beijo

Hoje às 11:18
01:29

Aproveite esta semana para abastecer o carro porque os combustíveis vão voltar a aumentar

Há 42 min
04:41

Esta doença "é muito mais comum do que muita gente pensa" e basta um beijo para a transmitir

Hoje às 10:48

A polícia abriu a porta da carrinha e lá dentro estava uma criança em posição fetal e rodeada de excrementos - foi o pai que a prendeu ali há mais de um ano

Hoje às 12:22
08:02

"Roubaram-me o meu projeto de vida": jovem vive com dores incapacitantes após cirurgia

11 abr, 14:36
02:32

Murilo tinha 11 anos e deixou uma carta de despedida que está a comover o mundo

Ontem às 13:48

Jovens oferecem chuteiras a colega que não as conseguia comprar

Ontem às 12:33

Foge à PSP, bate em dois carros e é apanhado com droga em Paço de Arcos

Hoje às 07:56