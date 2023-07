Portuguesa desaparecida na Suíça. Saiu sozinha de festa de aniversário e não voltou a ser vista

Sónia Borges está desaparecida desde o passado sábado. A portuguesa de 39 anos foi vista pela última vez numa festa de aniversário, em Ennetbürgen, Suíça.

Segundo a polícia do cantão de Nidwalden, Sónia abandonou o local sozinha e a pé, em direção desconhecida.

As autoridades fazem uma breve descrição de Sónia e colocam uma imagem do dia em que desapareceu: "Tem cerca de 155 cm de altura e uma constituição sólida. Tem cabelos castanhos longos e olhos castanhos. No momento do desaparecimento, usava um vestido azul escuro e uma bolsa rosa."

"Usámos todos os meios à nossa disposição para procurar a desaparecida, durante toda a noite de sábado e domingo: com pessoas, drones, cães e barcos", revelou o chefe da polícia de Nidwalden, Marco Niederberger, ao 20 Minutes.

Como nada indica que Sónia Borges tenha desaparecido por vontade própria, as autoridades, em conjunto com o marido, decidiram divulgar o relatório de desaparecimento menos de 24 horas após a portuguesa ter deixado de dar notícias.

"Recebemos várias pistas de pessoas que dizem ter visto a mulher. Vamos segui-las", apontou Niederberger.