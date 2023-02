É uma vila pequena onde aconteceu um acidente enorme: um comboio que transportava produtos químicos descarrilou a 3 de fevereiro em East Palestine, no estado do Ohio - uma localidade com cerca de 5000 habitantes a cerca de 80 quilómetros de Pittsburgh. Segundo o National Transportation Safety Board (NTSB), que está a investigar o acidente, 38 de 150 carruagens descarrilaram e houve um incêndio que danificou outras 12 carruagens. Resultado: foram derramados produtos químicos cancerígenos e ainda produtos considerados irritantes respiratórios e oculares. Mais ainda: podem contaminar as fontes de água.

Alguns residentes têm-se queixado de dores de cabeça e náuseas. Não foi relatada qualquer morte relacionada com a situação. A nível ambiental, vários animais morreram após a queima controlada de produtos químicos para evitar a explosão e cerca 3500 peixes morreram em cursos de água, segundo o Departamento de Recursos Naturais do Ohio.

Por precaução, os habitantes de ambos os lados da fronteira entre o Ohio e a Pensilvânia receberam ordem para serem retirados desses locais - ordem que durou até a 8 de fevereiro - por se recear uma possível explosão. Além disso, a qualidade da água foi inspecionada, tal como mais de 290 casas, escolas e bibliotecas.



Apesar de já existirem indicações de que os habitantes podem regressar a casa, não se sabe ao certo que perigos ainda existem. Esta terça-feira, as autoridades pediram aos moradores para utilizarem água engarrafada até que os testes sobre o abastecimento de água confirmem se é seguro para consumo humano.

Toda a situação tem levado a comparações tanto com o desastre de Chernobyl, em 1986, como com o filme White Noise, coincidentemente gravado no Ohio, sendo que até teve alguns dos atuais moradores como figurantes - o filme envolve um desastre químico causado por um comboio.