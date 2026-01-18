Pelo menos dez mortos e vários feridos em descarrilamento de comboios de alta velocidade em Espanha

Pelo menos dez pessoas morreram, várias ficaram feridas e um número indeterminado está preso após o descarrilamento de dois comboios de alta velocidade em Córdoba, Espanha, apontam os meios de comunicação espanhóis.

Segundo o El Mundo, viajavam mais de 300 pessoas no comboio da Iryo que partiu às 18:40 locais de Málaga para Puerta de Atocha, em Madrid. Uma hora depois, as últimas três carruagens terão descarrilado e invadido a linha adjacente, onde circulava o comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.

O acidente levou à mobilização de vários meios de emergência, entre os quais bombeiros, ambulâncias e a Guardia Civil.

O serviço de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi suspenso.



