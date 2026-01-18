Pelo menos dez mortos e vários feridos em descarrilamento de comboios de alta velocidade em Espanha - TVI

Pelo menos dez mortos e vários feridos em descarrilamento de comboios de alta velocidade em Espanha

  • TVI
  • artigo atualizado
  • Há 36 min
Emergência

Há ainda um número indeterminado de pessoas presas

Pelo menos dez pessoas morreram, várias ficaram feridas e um número indeterminado está preso após o descarrilamento de dois comboios de alta velocidade em Córdoba, Espanha, apontam os meios de comunicação espanhóis.

Segundo o El Mundo, viajavam mais de 300 pessoas no comboio da Iryo que partiu às 18:40 locais de Málaga para Puerta de Atocha, em Madrid. Uma hora depois, as últimas três carruagens terão descarrilado e invadido a linha adjacente, onde circulava o comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.

O acidente levou à mobilização de vários meios de emergência, entre os quais bombeiros, ambulâncias e a Guardia Civil.

O serviço de comboios de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi suspenso.

[em atualização]

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Um morto e um ferido grave em despiste no aeródromo de Oliveira de Frades

Hoje às 17:02
1

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Há 3h e 40min
2

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Há 1h e 51min
3

Homem detido em Aljustrel após alegada importunação sexual

Hoje às 17:33
4
01:04

PSP detém homem que estava há sete anos em fuga

Hoje às 14:02
5

Assaltantes fingiram avaria, pediram ajuda e agrediram condutor para roubar carro em Gaia

Ontem às 10:38
6

Pelo menos dez mortos e vários feridos em descarrilamento de comboios de alta velocidade em Espanha

Há 36 min
7
01:43

Forte da Nazaré ultrapassa os três milhões de visitantes

Hoje às 14:29
8

Europa fecha fileiras contra Trump após ameaça de tarifas por causa da Gronelândia

Hoje às 17:26
9
02:01

Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia

Hoje às 14:20
10
03:09

Ficamos mesmo mais mal-humorados com a falta de sexo?

15 jan, 23:32
11
01:50

Veterinária e filha agredidas na Maia após desentendimento por tutela de um cão

14 jan, 20:52
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Há 1h e 51min

Pelo menos sete mortos e vários feridos em descarrilamento de comboios de alta velocidade em Espanha

Há 36 min
01:04

Sete anos escondido: PSP apanha condenado que dormia em casas devolutas

Hoje às 14:02

Há 20 anos que a taxa de afluência às urnas em presidenciais não era tão alta

Hoje às 17:08

Seguro vence com mais de um terço dos votos no município com melhores salários do país

Há 1h e 11min
01:51

Detido homem que aterrorizava os pais idosos em Cascais

Hoje às 14:04

Incêndios no Chile causam pelo menos 15 mortos e obrigam 50 mil a abandonar casas

Hoje às 17:20
01:43

O "efeito ondas gigantes" leva 3 milhões ao Forte da Nazaré

Hoje às 14:29
02:21

Chegar a Portugal e conseguir emprego: a "ponte" que está a mudar vidas em Azeméis

Hoje às 14:10
04:14

"Foi aqui que tudo começou": conheça a casa onde nasceram os primeiros exemplares da bandeira portuguesa

Ontem às 21:39