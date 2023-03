Mais de 2.000 cabeças de carneiro mumificadas, que datam do período ptolomaico, assim como a estrutura de um palácio do Antigo Império, foram descobertas no templo de Ramsés II, em Abydos, no sul do Egito, revelaram as autoridades egípcias.



A descoberta, feita por uma equipa de arqueólogos da Universidade de Nova Iorque, surpreendeu os egiptólogos.



"Estas são, obviamente, oferendas que foram feitas ao templo de Ramsés, durante o período ptolomaico, o que mostra que, mesmo 1.000 anos depois de Ramsés II ter governando, ele ainda era venerado", disse o diretor da missão norte-americana, Sameh Iskandar, à CBS News.



Foram ainda encontradas múmias de cães, cabras, vacas, gazelas e mangustos.



Além dos animais mumificados, os arqueólogos descobriram os restos de um palácio, com paredes de 5 metros de espessura. A descoberta desta estrutura poderá ajudar a perceber como era Abydos, antes da construção do templo de Ramsés II.

Abydos, localizada na província de Sohag, a cerca de 435 quilómetros do Cairo, é um dos locais mais ricos em termos arqueológicos do Egito, embora seja dos menos visitados. A cidade era uma necrópole para a antiga realeza egípcia e um centro de peregrinação para veneração do deus Osíris.