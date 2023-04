Quando saía com os seus colegas de quarto da faculdade, Peter (nome fictício) apercebeu-se que aquilo que sentia sobre o sexo era diferente do dos outros homens heterossexuais.

“Nunca fui alguém interessado em pornografia, mas ria em conjunto com as piadas deles”, disse Peter, britânico, agora com 44 anos. “Claro que nunca mencionei isto... como homem, seria expulso do rebanho”.

Ao desenvolver “relações sérias e adequadas” com mulheres, Peter descobriu que não tinha o impulso sexual que muitos dos seus parceiros tinham.

“Eu arranjava desculpas sobre estar cansado ou sentir-me stressado, esse tipo de coisas”, conta. “Não era um problema de atração pela minha parceira. Apenas não entrava na minha mente iniciar o sexo”.

Em 2021, Peter viu um anúncio a recrutar voluntários masculinos para um novo estudo sobre transtorno do Desejo Sexual Hipoativo, ou DSH. Os investigadores planearam injetar nos participantes do estudo kisspeptina - uma hormona sexual natural - para ver se tal aumentaria o seu desejo sexual. A kisspeptina desempenha um papel fundamental na reprodução; sem níveis adequados desta hormona, as crianças não passam pela puberdade, por exemplo.

Peter, que diz estar numa relação de longo prazo e empenhada com uma mulher que tem um maior apetite sexual, inscreveu-se, intrigado pela ideia de que um desequilíbrio biológico poderia ajudar a explicar o seu comportamento.

Na semana após a sessão final, segundo Peter, ocorreu algo de espantoso.

“De repente, eu queria iniciar um ato de intimidade. Posso apenas presumir que não fui movido pela minha mente a recordar algo, mas sim pelo meu corpo a querer algo”, disse. “Iniciei mais o sexo e isso melhorou incrivelmente as coisas com a minha parceira”.

Ligações no cérebro

Especialistas acreditam que o DSH afeta pelo menos 10% das mulheres e até 8% dos homens, embora esses números possam ser baixos, segundo Stanley Althof, professor emérito de psicologia da Case Western Reserve University School of Medicine em Cleveland, Ohio (EUA) e diretor executivo do Center for Marital and Sexual Health of South Florida.

“Para começar, os homens têm vergonha de ir ao médico, é suposto ser-se um macho”, disse Althof, que não esteve envolvido no estudo da kisspeptina.

“Por isso é difícil aos homens dizerem: 'Ei, tenho um problema com o meu desejo sexual'. É por isso que a maioria dos pacientes masculinos que vejo com DSH são enviados pelos seus parceiros".

Para ser diagnosticada com a doença, uma pessoa não deve ter outros problemas que possam causar uma mudança na libido, tais como disfunção eréctil ou ejaculação precoce.

“Perder interesse devido a questões de desempenho é comum, mas o DSH é uma coisa específica”, disse Althof. “É uma ausência de pensamentos eróticos e uma falta de desejo sexual que tem de estar presente durante seis meses. Também não pode ser melhor explicado por outro transtorno ou outros fatores de stress: não pode ser devido à depressão; não pode ser devido a uma má relação; não pode ser devido a tomar um antidepressivo”.

Mais um ponto-chave: um homem ou uma mulher devem ter uma angústia clinicamente significativa para terem DSH, disse a psicóloga clínica Sheryl Kingsberg, professora de biologia reprodutiva e psiquiatria na Case Western Reserve University, que também não esteve envolvida no estudo da kisspeptina.

“Algumas pessoas não ficam incomodadas com a sua falta de interesse sexual, por isso não as trataríamos por DSH”, disse Kingsberg, que é também chefe de medicina comportamental no Hospital MacDonald Women's e nos Hospitais Universitários Cleveland Medical Center.

“As mulheres que entram no meu gabinete estão profundamente angustiadas”, disse. “Dizem-me que 'costumava ter desejo, mas ele desapareceu. Eu podia estar numa ilha deserta, sem pressões, mas não tenho desejo. Quero o desejo de volta’. Essas mulheres têm DSH".

Experiência “surreal”

Waljit Dhillo, professor de endocrinologia e metabolismo no Imperial College London, no Reino Unido, estuda há anos a relação entre o baixo desejo sexual e a hormona kisspeptina, primeiro nos animais, depois nas pessoas.

Estudos anteriores realizados por Dhillo, sobre homens saudáveis sem problemas de libido a quem foi dada kisspeptina, mostram que eles aumentaram os níveis de testosterona e de hormona luteinizante, o que é importante para a função gónada [dos testículos].

O seu mais recente estudo, publicado na revista JAMA Network Open em fevereiro, envolveu 32 homens com DSH verificado. Peter foi um deles.

“Tantas pessoas dizem a si próprias: 'Sou só eu. Eu tenho um problema". Mas, na verdade, o DSH pode resultar da forma como o seu cérebro está ligado", disse Dhillo, que é reitor no Instituto Nacional para a Saúde e Cuidados de Saúde da Academia de Investigação do Reino Unido em Newcastle upon Tyne.

“A biologia está a dizer-nos que há uma maior ativação de áreas inibitórias no cérebro - as mesmas áreas que nos dizem que não é correto andar nu em público - e essas áreas estão a desligar o desejo sexual. Como podemos lidar com isso? Damos uma hormona que naturalmente lhe daria um aumento do desejo sexual, essencialmente sequestrando o sistema normal”.

Os homens que participaram no novo estudo visitaram duas vezes o laboratório de Dhillo. Em cada ocasião, foram equipados com um dispositivo para medir objetivamente a excitação, receberam uma injeção e pediram para ver pornografia enquanto os seus cérebros eram digitalizados através de ressonância magnética funcional (fMRI).

Nem os sujeitos nem os investigadores sabiam se a injeção desse dia era kisspeptina ou um placebo.

“Foi extraordinariamente surreal, estar ali deitado com algo parecido com um nó de forca à volta das partes e vendo uma mistura de imagens pornográficas dos anos 70 a vídeos dos dias de hoje”, disse Peter. “Via cerca de cinco ou seis segundos de um tipo de imagem ou vídeo, classificava a sua excitação para os investigadores, e depois passava para o seguinte”.

Os exames ao cérebro mostraram um significativo efeito duplo após a injeção de kisspeptina, disse Dhillo. A atividade nas áreas do cérebro que inibem o comportamento abrandou, enquanto as áreas do cérebro ligadas ao interesse sexual se iluminaram.

“Como grupo, os homens tiveram uma resposta sexual 56% mais elevada às imagens sexuais após o kisspeptina do que com o placebo”, contou Dhillo. “E não encontrámos efeitos secundários na dose muito, muito pequena que estamos a utilizar”.

Peter notou diferença imediatamente após a conclusão dos tratamentos. A sua vida sexual ficou tão robusta, na verdade, que não demorou muito até que a sua parceira ficasse grávida do seu primeiro filho.

Conforme publicado, o estudo não acompanhou os homens a longo prazo para ver se os efeitos do kisspeptina duravam. Para Peter, contudo, o impacto mudou a sua vida.

“Descobri que houve um efeito duradouro para mim”, disse. “Descobri que tenho um apetite sexual muito melhor mesmo agora, alguns anos após o tratamento”.

Mesmo a chegada de um menino não dissuadiu o seu novo interesse pelo sexo.

“O cliché é que, quando se tem filhos, a nossa vida sexual sofre um abalo", disse ele à CNN. “Mas não tem sido esse o caso connosco. Na verdade, estamos grávidos do nosso segundo filho, previsto para julho".

É necessária mais investigação

Embora Peter tivesse um resultado positivo a longo prazo, é demasiado cedo para dizer que as injeções de kisspeptina foram a razão, segundo Althof.

“Ao ouvir resultados dramáticos como os de Peter, eu seria cauteloso ao dizer que esse é o resultado típico. Embora seja maravilhoso que isso lhe tenha acontecido, estes estudos de fMRI são difíceis de interpretar e não conclusivos”, afirmou.

“O desejo sexual é muito complicado - eu digo que é uma combinação de função cerebral, hormonas e amor, vinho e rosas”, acrescentou Althof. “Este estudo é promissor, mas precisa de ser replicado em grupos maiores”.

E mesmo que a investigação futura confirme os benefícios da kisspeptina, o tratamento médico não substitui a comunicação saudável sobre sexo entre parceiros e com prestadores de cuidados de saúde, disse Dhillo.

“Estes são tabus da sociedade, mas na verdade, quanto mais falamos de questões reais (sexuais) que afetam pessoas reais, mais achamos que é de facto bastante comum”, disse ele. “Se não nos sentirmos perturbados pela baixa libido, não é um problema de todo, mas se nos sentirmos perturbados por ela, isto pode levar à rutura conjugal, infelicidade e qualidade de vida reduzida”.

Foto de topo: irinamunteanu/RooM RF/Getty Images