Desemprego desce ligeiramente para 6,4% em maio, mas continua mais alto do que há um ano

Fonte: INE

Já o aumento da população ativa (89,2 mil; 1,7%) em relação a maio de 2022 “resultou do acréscimo tanto da população empregada (62,5 mil; 1,3%), como da população desempregada (26,6 mil; 8,5%)”. Por seu lado, a população inativa diminuiu em 62,4 mil pessoas (2,5%) “devido, principalmente, à diminuição do número de outros inativos (58,2 mil; 2,5%)”, detalha o gabinete de estatística.

Ainda em maio de 2023, a subutilização do trabalho abrangeu 645 mil pessoas, valor praticamente igual do do mês anterior, inferior ao de três meses (9,9 mil; 1,5%) e superior ao do período homólogo (30,8 mil; 5,0%). Assim, a taxa de subutilização do trabalho correspondente — que foi estimada em 11,9% – manteve-se inalterada relativamente à do mês anterior, diminuiu 0,2 p.p. em relação à de três meses antes, e aumentou 0,4 p.p. por comparação com a do mesmo mês do ano anterior.