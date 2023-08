Desemprego sobe para 6,3% em julho mas mantém-se idêntico a junho

A taxa de desemprego situou-se em 6,3%, um valor superior em 0,3 pontos percentuais ao do mesmo mês de 2022, mas idêntico ao do mês do anterior, segundo as estimativas provisórias do INE, publicadas esta quarta.feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a população desempregada, no mês de julho, fixou-se em 329.900, o que representa uma diminuição em relação ao mês anterior (1%) e a três meses antes (4,5%), mas um aumento de 6,4% relativamente ao mês homólogo do ano passado.

Já a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,6%, um valor inferior ao do mês anterior (0,1 pontos percentuais) e ao de três meses antes (0,4 pontos percentuais), tendo permanecido inalterada quando comparada com a de julho de 2022, observou o INE.