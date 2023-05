Taxa de desemprego sobe para 7,2% no primeiro trimestre

A taxa de desemprego no primeiro trimestre fixou-se nos 7,2%, uma subida de 0,7 pontos percentuais (p.p.) face ao último trimestre de 2022 e de 1,3 pp face aos primeiros três meses do ano passado. Havia 380,3 mil pessoas desempregadas de janeiro a março deste ano, mais 37,6 mil (+11%) do que no trimestre anterior e 71,9 mil (+23,3%) do que em relação ao trimestre homólogo do ano passado, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira.

Entre os jovens (16-24 anos) a taxa de desemprego no trimestre foi estimada em 19,6%, menos 0,3 pp do que no trimestre anterior e 1 pp face ao trimestre homólogo do ano passado.

Nos primeiros três meses do ano, a taxa de desemprego foi superior à média nacional na Área Metropolitana de Lisboa (8,0%) e a Norte (7,6%), igual no Alentejo e Algarve e inferior nas restantes três regiões, com a Região Autónoma da Madeira a registar uma taxa de 6,5%; a Região Autónoma dos Açores 6,2% e o Centro uma taxa de 5,6%.

“Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desemprego aumentou em todas as regiões, com exceção da Região Autónoma da Madeira, onde diminuiu 0,4 p.p. O maior aumento foi observado no Alentejo (1,7 p.p.). Na comparação homóloga, este indicador aumentou em todas as regiões do Continente, destacando-se o acréscimo de 2,2 p.p. na região Norte, e diminuiu nas regiões autónomas (Região Autónoma dos Açores: 0,4 p.p.; Região Autónoma da Madeira: 1,0 p.p.), descreve o INE.

“Para a evolução homóloga da população desempregada contribuíram, principalmente, os acréscimos nos seguintes grupos populacionais: homens (42,1 mil; 29,9%); pessoas dos 35 aos 44 anos (23,8 mil; 47,1%); que completaram, no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico (33,7 mil; 28,9%) ou com ensino secundário ou pós- -secundário (35,9 mil; 32,5%); à procura de novo emprego (73,4 mil; 28,1%); e desempregados há menos de 12 meses (75,8 mil; 45,7%)”, aponta o INE.

Até março, 36,5% da população desempregada encontrava-se nesta condição há 12 ou mais meses (desemprego de longa duração), menos 5,5 p.p. do que face ao trimestre anterior e menos 9,7 p.p. do que no trimestre homólogo do an passado.

“A variação homóloga da proporção de desemprego de longa duração foi impulsionada pelas diminuições entre as mulheres (11,0 p.p.), no grupo etário dos 55 aos 74 anos (15,5 p.p.) e entre aqueles com ensino superior (16,6 p.p.)”, refere o INE.

Já o peso do desemprego de muito longa duração (24 ou mais meses) no desemprego de longa duração (62,6%) diminuiu 2,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e aumentou 8,9 p.p. relativamente ao mesmo trimestre de 2022.

