Mercado de trabalho estável. Desemprego mantém-se em 6,1%

Apesar das incertezas e pressões que os empregadores enfrentam, o mercado de trabalho português está estável. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o desemprego situou-se em 6,1% no terceiro trimestre, taxa idêntica à registada nos três meses anteriores.

“A taxa de desemprego foi estimada em 6,1%, valor igual ao do segundo trimestre de 2023 e superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao do terceiro trimestre de 2022″, informou esta manhã o gabinete de estatísticas.

Apesar da inflação, da escalada dos juros e dos efeitos das guerras em curso no leste europeu e no Médio Oriente, o mercado de trabalho português tem mostrado resiliência, o que é comprovado pelos dados relevados esta manhã.

No destaque publicado pelo INE, destaca-se ainda que, no terceiro trimestre, a população empregada aumentou em cadeia 0,5% para 5.015,5 mil indivíduos. Já face ao período homólogo a subida foi de 2,2%.

Entre os empregados, 16,6% estiveram em teletrabalho entre julho e setembro, isto é, estiveram a trabalhar a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação. Em causa estão 833 mil pessoas. De acordo com o INE, o peso do teletrabalho no total do emprego caiu face ao trimestre anterior (1,7 p.p.).

Com esta evolução do emprego e do desemprego, a população ativa cresceu 0,5% no terceiro trimestre, face aos três meses anteriores, para 5.341,6 mil pessoas. Em comparação com o verificado há um ano, o acréscimo foi de 2,4%.

Já quanto à subutilização do trabalho, registou-se um decréscimo em cadeia de 0,5% para 620,9 mil pessoas e um acréscimo de 1,7% face ao período homólogo. “A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 11,3%, diminuiu trimestralmente (0,1 p.p.) e manteve-se inalterada em termos homólogos”, calcula o gabinete de estatísticas.

Notícia atualizada às 11h26