Taxa de desemprego aumenta ligeiramente para 6,5% em setembro

Quase um terço dos jovens no desemprego tem no máximo o 9.º ano

A taxa de desemprego aumentou ligeiramente em setembro, mostram os dados divulgados esta quinta-feira elo Instituto Nacional de Estatística (INE). Fixou-se em 6,5%, o que significa que aumentou 0,1 pontos percentuais. Já a taxa de emprego recuou, mas a variação foi também pouco expressiva.

“A taxa de desemprego, que se situou em 6,5%, registou um valor superior ao de agosto, ao de junho de 2023 (0,1 p.p. em ambos os casos) e ao de setembro de 2022 (0,4 p.p.)”, informou esta manhã o gabinete de estatísticas.

Apesar da inflação, da subida das taxas de juro e dos efeitos da guerra em curso no leste europeu, o mercado de trabalho tem mostrado resiliência. Assim, há vários meses que a taxa de desemprego estava estacionada em 6,4% e a subida registada em setembro foi pouco expressiva.

No total, no nono mês do ano, havia 346 mil pessoas desempregadas em Portugal, mais 2,2% do que no mês anterior e mais 7,5% do que há um ano, detalha o INE.

Por outro lado, a taxa de emprego fixou-se em 64,3%, inferior à registada em agosto em 0,1 p.p., revela o destaque publicado pelo gabinete de estatísticas. No total, Portugal contava em setembro com 4.943,7 mil pessoas empregadas, menos 0,1% do que no mês anterior, mas mais 1,2% do que há um ano.

Com esta trajetória do emprego e do desemprego, a população ativa “manteve-se praticamente inalterada em relação a agosto de 2023“, salienta o INE. Já face ao período homólogo, cresceu 11,6% para 5.287,3 mil indivíduos.

Em cadeia, também a população inativa “manteve-se praticamente inalterada” em setembro face ao mês anterior. Já em comparação com o ano anterior, encolheu 2,1% para 2.402,5 mi indivíduos.

O INE acrescenta que a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,7%, “valor idêntico ao mês anterior, mas superior ao de setembro de 2022 (0,3 p.p.)”.

(Notícia em atualização)