Taxa de desemprego mantém-se em 6,4% em junho mas sobe em termos homólogos

A taxa de desemprego situou-se em 6,4% em junho, valor idêntico ao de maio, mas subiu 0,4 pontos percentuais face ao mesmo mês do ano passado, segundo os dados provisórios divulgados esta segunda-feira pelo INE.

“A taxa de desemprego situou-se em 6,4%, valor idêntico ao de maio de 2023, inferior ao de março do mesmo ano (0,4 pontos percentuais) e superior ao de junho de 2022 (0,4 pontos percentuais)”, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE), que divulgou as estimativas mensais de emprego e desemprego relativas a junho, que serão revistas no próximo mês.

A população desempregada no mês em análise fixou-se em 336.500, o que corresponde a uma diminuição de 0,7% face ao mês anterior e de 6,5% comparativamente a três meses antes, tendo aumentado 8,5% relativamente ao mês homólogo de 2022.