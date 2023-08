Desemprego em Portugal mantém-se abaixo da média da Zona Euro

Tanto em Portugal, como no conjunto da União Europeia e da Zona Euro, julho foi sinónimo de estabilidade no mercado de trabalho. As taxas de desemprego não mexerem nem por cá, nem no bloco comunitário ou na área da moeda única, mantendo-se o desemprego luso abaixo da média dos países que têm o euro, mas acima da verificada na UE.

“Em julho de 2023, a taxa de desemprego da Zona Euro foi de 6,4%, estável face a junho de 2023 e abaixo dos 6,% registados em julho de 2022. A taxa e desemprego na UE foi de 5,9%, também estável face a junho de 2023 e abaixo dos 6,1% registados em julho de 2022″, sublinha o Eurostat, num destaque publicado esta quinta-feira.

Também por cá, no sétimo mês do ano, a taxa de desemprego não mexeu face ao mês anterior, mantendo-se em 6,3%. Esse valor é, contudo, superior ao verificado há um ano.

Já em comparação com o espaço da moeda única e com o bloco comunitário, Portugal manteve-se abaixo da média do primeiro, mas acima da média do segundo, à semelhança do que já vinha acontecendo nos meses anteriores.

Por outro lado, entre os vários Estados-membros, Espanha continua a ser o país com o desemprego mais grave. Em julho, registou uma taxa de 11,6%, ainda assim inferior em 0,1 pontos percentuais face ao mês anterior.

Do outro lado da tabela aparece Malta, onde a taxa de desemprego foi de 2,5% em julho, valor idêntico ao registado no mês anterior.