Desentendimento entre familiares termina com homem morto à facada São Domigos de Rana

Um homem “na casa dos 35, 40 anos” foi morto no sábado por um familiar, na sequência de uma “situação de desentendimentos e consequentes ofensas à integridade física” que envolveu várias pessoas em Cascais, disse a PSP

“No meio destas ofensas de integridade física foi utilizada uma faca, uma arma branca, e houve uma pessoa, um homem, na casa dos 35, 40 anos, que acabou por ser atingida com a faca e veio a falecer no local”, disse à Lusa fonte policial.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada por volta das 18:20, para uma ocorrência numa residência em São Domingos de Rana, Cascais, onde intercetou e deteve o suspeito. Na residência estariam cinco pessoas, acrescentou.

Por se tratar de um homicídio, o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que “está a desenvolver diligências ao nível da recolha de prova”.

Fonte policial explicou que estiveram no local elementos de equipas de investigação criminal, patrulha e equipa de intervenção.