Desentendimento entre familiares termina com homem morto à facada São Domigos de Rana - TVI

Desentendimento entre familiares termina com homem morto à facada São Domigos de Rana

  • Agência Lusa
  • JGR
  • Há 26 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

A Polícia de Segurança Pública intercetou e deteve o suspeito numa residência, onde estariam cinco pessoas

Um homem “na casa dos 35, 40 anos” foi morto no sábado por um familiar, na sequência de uma “situação de desentendimentos e consequentes ofensas à integridade física” que envolveu várias pessoas em Cascais, disse a PSP

“No meio destas ofensas de integridade física foi utilizada uma faca, uma arma branca, e houve uma pessoa, um homem, na casa dos 35, 40 anos, que acabou por ser atingida com a faca e veio a falecer no local”, disse à Lusa fonte policial.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada por volta das 18:20, para uma ocorrência numa residência em São Domingos de Rana, Cascais, onde intercetou e deteve o suspeito. Na residência estariam cinco pessoas, acrescentou.

Por se tratar de um homicídio, o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que “está a desenvolver diligências ao nível da recolha de prova”.

Fonte policial explicou que estiveram no local elementos de equipas de investigação criminal, patrulha e equipa de intervenção.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Rixa entre familiares faz um morto e um ferido em Cascais

Ontem às 21:22
1

Quatro jovens portugueses morrem em acidente de carro em França

Ontem às 21:00
2
01:14

Jovem mãe sequestrada e violada após encontro com ex-namorado

Ontem às 21:23
3
05:00

"O que Trump gostaria de ter dito é que a União Europeia devia acabar"

Ontem às 22:01
4
02:03

Greve geral ameaça afetar milhares de pessoas

Ontem às 21:26
5
25:14

A nova política dos EUA "estranhamente muito hostil com a Europa" e as tensões na Venezuela: Global na íntegra

Ontem às 21:45
6

VÍDEO: estreia de Félix da Costa na Jaguar marcada por acidente aparatoso

Hoje às 00:09
7

Wendell de luto: «Hoje perdi a pessoa mais importante da minha vida»

Ontem às 23:51
8

Margarida Corceiro em Abu Dhabi: a inspiração de Norris para a corrida decisiva

Ontem às 23:13
9
01:25

A aldeia medieval à venda por dois milhões de euros já foi comprada em leilão por um português

Ontem às 14:17
10

João Pedro Matoso: «Não gostava de ter visto nem mostrado mortos»

12 nov 2010, 18:27
11
05:35

Jornalistas da TVI ameaçados de morte no Alentejo ao tentar falar com trabalhadores imigrantes

28 nov, 20:33
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ontem às 21:25

Rixa entre familiares faz um morto e um ferido em Cascais

Ontem às 21:22
02:16

Ambulâncias do INEM com atrasos superiores a uma hora em pedidos urgentes

Ontem às 21:37
01:14

Jovem mãe sequestrada e violada após encontro com ex-namorado

Ontem às 21:23
01:44

Nova estirpe faz gripe chegar mais cedo e aumenta pressão nas urgências

Ontem às 21:07

Helicóptero de emergência médica de Loulé inoperacional devido a avaria técnica

Ontem às 22:23

Gasóleo ⬇️⬇️; gasolina ⬇️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

5 dez, 10:24
01:54

Combustíveis: fim do desconto do ISP já está em marcha

5 dez, 16:26

Portugal entra na "fase epidémica" da gripe. Casos confirmados estão a aumentar

5 dez, 15:09