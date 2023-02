Rachid M'Barki, um dos principais e mais antigos pivôs da BFM TV - o canal de notícias com mais audiência de França -, foi suspenso depois de alegações de que algumas notícias e reportagens emitidas no seu programa, "Le journal de la nuit", tinham sido produzidas por influência da unidade de desinformação israelita que se autodenomina “Team Jorge”. O jornalista, âncora da BFM TV desde seu lançamento em 2005, foi forçado a meter licença enquanto o canal investiga o caso.

No mês passado, um membro do Team Jorge sugeriu a um jornalista de outro meio [que estava a trabalhar infiltrado] que o grupo estava secretamente por trás de uma reportagem da BFM TV sobre a indústria de iates de Mónaco. A história, transmitida no ano passado, afirmava que as sanções impostas contra os oligarcas russos estavam a prejudicar a indústria de iates no principado. O jornalista abordou a BFM TV para fazer perguntas sobre a integridade daquela notícia e de vários outros conteúdos transmitidos pelo canal.

O canal informou em comunicado que essas peças não tinham passado pelos procedimentos habituais de validação editorial.

A Team Jorge vende serviços de hacking e desinformação a clientes políticos e corporativos que queiram realizar campanhas secretas de tráfico de influência. A "equipa" foi denunciada pelo jornal Guardian e por um consórcio internacional de repórteres liderados pela organização sem fins lucrativos francesa Forbidden Stories.

O líder da unidade, Tal Hanan, um ex-agente das forças especiais israelitas que usa o pseudónimo “Jorge”, foi filmado a gabar-se da sua capacidade de manipular os meios de comunicação social para espalhar propaganda. Numa reunião - que foi filmada por câmaras ocultas - Hanan explicou que conseguiu passar várias histórias em França.