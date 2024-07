Um português entre as vítimas mortais do acidente na Suíça e não dois - Governo atualiza informação

Um português está entre as vítimas mortais de um acidente numa obra de construção civil na cidade suíça de Lausana e não dois, como foi adiantado inicialmente durante a tarde de sexta-feira.

A informação foi atualizada já depois da meia-noite por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que fez referência a um outro português em estado grave.

Inicialmente foi divulgada e existência de duas vítimas mortais portuguesas e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota na página oficial da Presidência, lamentou a morte de compatriotas na Suíça, em Prilly.

A Embaixada em Berna já contactou a família, tendo apresentado as sentidas condolências em nome das autoridades portuguesas e ficando à disposição dos familiares da vítima para prestar todo o apoio necessário.

Quanto aos feridos graves, a polícia cantonal de Vaud fez saber que os sinistrados foram transportados para os hospitais de Lausanne e Genebra.

Prosseguem no local do acidente trabalhos de remoção de escombros e não se exclui que possam vir a ser encontradas mais vítimas mortais, de acordo com as autoridades policiais.

Segundo a mesma fonte do MNE, a Embaixada em Berna permanece atenta e a acompanhar de perto o evoluir da situação em estreita coordenação com as autoridades suíças e o Consulado Geral em Genebra.

O acidente, resultado da queda de andaimes da obra, provocou ainda oito feridos.

A maioria dos trabalhadores são portugueses e albaneses.

O acidente aconteceu num edifício de 19 andares, com 60 metros de altura, cerca das 09:25 locais (08:25 em Lisboa).

O Ministério Público de Vaud abriu um inquérito criminal para determinar as circunstâncias e as causas do acidente.

O jornal suíço Le Temps noticiou, na sua página na Internet, que o acidente se poderá dever à queda de um monta-cargas, que arrastou os andaimes.