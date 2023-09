Um morto e dois feridos graves em despiste de pesado de mercadorias em Évora

Um homem de 40 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência do despiste de um veículo pesado de mercadorias ocorrido esta quinta-feira em Évora, disseram à Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o acidente, na Estrada Nacional (EN) 18, ao quilómetro 277,9, na União de Freguesias de São Mansos e São Vicente do Pigeiro, foi dado às 14:35.

As fontes da GNR e da Proteção Civil indicaram ainda, sem especificar o sexo ou a idade dos feridos graves, que ambos foram transportados para o hospital de Évora.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou ainda que a estrada está cortada ao trânsito nos dois sentidos.

O acidente envolveu apenas o pesado. As fontes não souberam indicar se o morto é o condutor da viatura.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 20 operacionais, entre os quais os bombeiros de Évora, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e militares da GNR, auxiliados por nove veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.