Despiste mata homem de 30 anos em Melides, Grândola

Um homem de 30 anos morreu, este sábado, em Melides, no concelho de Grândola (Setúbal), na sequência de um despiste da viatura ligeira que conduzia, adiantou à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-regional do Alentejo Litoral explicou que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 261, “perto do cruzamento para a praia de Melides”, no concelho de Grândola.

O alerta para o despiste da viatura ligeira de passageiros foi dado às 20:08 e o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Grândola adiantou que, após o despiste, a viatura embateu num pinheiro que se encontrava na berma da via e o condutor foi projetado do veículo.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Santo André, VMER e GNR.