"Nunca tinha sido tão famosa, é uma loucura". A lançadora de peso que correu 100 metros barreiras para que o seu país não fosse despromovido

Quando Jolien Boumkwo, de 29 anos, participou na corrida dos 100 metros barreiras dos Jogos Europeus deste ano, em Cracóvia, na Polónia, para substituir uma colega lesionada, não esperava vir a receber uma enorme quantidade de apoio.

É que, apesar de a atleta belga ser especialista no lançamento de pesos e martelos, sabia que, se não o fizesse, a sua equipa nacional seria desqualificada. A estranheza do público, quando a viu pisar a pista, rapidamente foi substituída por entusiasmo e um apoio estrondoso.

A corrida correu como planeado. As restantes participantes corriam à frente de Boumkwo, que saltava cautelosamente por cima de cada barreira. O vídeo da sua participação acabou por se tornar viral.

"Na minha cabeça parecia um pouco mais elegante do que aquilo que vi no vídeo, mas também podia ser pior", contou a jovem à CNN Sports, visivelmente satisfeita. "Estava muito entusiasmada por ver quantos segundos ou minutos tinha feito durante a corrida. Foi menos de um minuto, por isso estou orgulhosa de mim própria".

Jolien Boumkwo conta ainda que a sua motivação estava na vontade de tentar ajudar a Bélgica a evitar a descida de divisão, uma vez que os atletas recebem um ponto só por participarem. "Pensei: 'seria uma pena se perdêssemos por apenas um ponto, por isso, vou tentar aproveitar cada momento'", relata. "Para mim, isso também é importante quando se pratica desporto de alta competição."

Antes de competir, a atleta terá falado com o treinador para saber se havia algum risco, mas garante que "ele deu luz verde".

Boumkwo foi campeã nacional 12 vezes na Bélgica e afirma que nunca antes tinha recebido tanta atenção e admiração depois de competir num evento. Também os colegas de equipa fizeram questão de apoiar a lançadora até ao fim da corrida. Já na internet, a atleta foi inundada de comentários positivos.

"Isto é fantástico! Que lenda que é Jolien!", diz uma seguidora, no Twitter. Outros utilizadores escreveram: "#JolienBoumkwo respeito" e "Jolien Boumkwo é uma lenda, fair play".

