É um amante do golfe, da natureza, da beleza da vida? Então imagine este cenário: lendas mundiais num torneio exclusivo num campo imaculado frente a uma paisagem de sonho. Pode dispensar a imaginação, não é um conto de fadas, é o “One Green Way Invitational”, torneio de golf misto Pro-Am que decorre até 6 de fevereiro na Quinta do Lago, no Algarve, com um alinhamento deslumbrante de participantes do mundo profissional. O “prize money” ascende a 332,5 mil euros, 55 mil euros dos quais para o prémio principal.

“Estamos encantados por acolher este ano o segundo ‘One Green Way Invitational’. Os próximos dias prometem ser muito emocionantes para todos os envolvidos”, começou por dizer Jean-Noël Bioul, o anfitrião e conselheiro do Board da One Green Way, organizadora do torneio, que junta 60 “lendas” com 60 convidados exclusivos. À segunda edição, o One Green Way Invitational já está conquistar a reputação de torneio privado mais procurado da Europa.

A edição de 2023 do torneio junta vário capitães e vice-capitães, da Ryder Cup do lado masculino e da Solheim Cup do lado feminino. Muitos dos participantes somaram vitórias em grandes torneios PGA e Open Championship e alguns deles foram eleitos para entrar no World Golf Hall of Fame.

Bernhard Langer, o alemão eleito para o World Golf Hall of Fame em 2002, é apenas uma das grandes figuras mundiais presentes, juntamente com o escocês Colin Montgomerie, capitão vencedor da Ryder Cup em 2010, o exuberante, e amante de charutos, Miguel Angel Jimenez, o seu compatriota espanhol Jose Maria Olazabal e o sueco Robert Karlsson.

Nas senhoras, destaque para a mexicana Laura Ochoa, eleita para o World Golf Hall of Fame em 2017 – e que ainda detém o recorde de maior número de semanas seguidas no topo do golfe feminino -, ao lado de outras grandes presenças como as de Dame Laura Davies, a britânica vice-capitã na Solheim Cup que detém o recorde no Guiness World of Records de maior número de pontos e de presenças na Solheim Cup, das suecas Helen Alfredsson e Annika Sörenstam, capitão na Solheim Cup em 2017, da norueguesa Suzann Pettersen, antiga número dois mundial e atual capitã na Solheim Cup para 2023.

Para Jean-Noël Bioul, que geriu durante anos os patrocínios globais da Rolex, como Global Head of Sponsorship na sede da companhia em Geneva, “as marcas de luxo precisam de ser impressionantes, tanto de uma forma funcional como emocional, e que criar uma ligação entre os clientes e a marca é tão importante como a utilização de materiais ou designs considerados tradicionalmente luxuosos. O One Green Way Invitational é um exemplo maravilhoso de como uma experiência inesquecível tem o poder de criar uma ligação mais profunda com a marca”.

Exclusividade na Quinta do Lago

A One Green Way afirma-se como a comunidade mais recente e mais exclusiva de Portugal. A curta distância do Parque Natural da Ria Formosa, e das areias brancas da praia da Quinta do Lago, este projeto premiado de 89 residências com serviço de luxo da One Green Way garante aos residentes exclusivos o melhor da vida contemporânea ao ar livre, equilibrando saúde e bem-estar com conforto e lazer.

Trata-se de um investimento liderado pela SPX Capital, o renomado fundo brasileiro de gestão de ativos com presença em Londres, EUA e Singapura, que foi desenvolvido pela Green Jacket Partners. “O One Green Way foi desenhado para promover um sentido de comunidade. Quer seja golfista ou não-golfista, este projecto oferecerá a cada residente um conjunto único, cuidadosamente curado e inteligentemente posicionado, de instalações e comodidades adaptadas a cada indivíduo, e juntando as pessoas", afirma João Fonseca, partner da Green Jacket & Partners.

Saiba mais sobre a One Green neste link.

Foto no topo: Raphael Jacquelin recebe o troféu de vencedor (que acompanha um prémio de 55 mil euros) das mãos de Jean-Noël Bioul em março de 2022