"Quero tudo de azul, não quero ninguém de preto". Pinto da Costa revela planos de funeral em entrevista exclusiva à TVI

"Há pessoas que não quero lá [no meu funeral]. Não quero que a minha família e os meus amigos se sintam rodeados de hipócritas". Assim, sem rodeios, Pinto da Costa explica os planos que fez para o seu próprio enterro.

"Já paguei o meu funeral", diz, em entrevista exclusiva à TVI (que passa no domingo e segunda-feira no Jornal Nacional). "Uma decisão recebida com surpresa até pela pessoa a quem fez o pagamento. "Disse-me que nunca lhe tinha acontecido, que as pessoas só pagam depois da missa de sétimo dia".

Por que razão o fez? "Para saber que vai ser como eu quero", afirma. "Quero que o meu corpo vá para a igreja das Antas, que é a que frequento semanalmente", diz, acrescentando outro detalhe: "Não quero ninguém de preto. Quero tudo de azul, não quero gravatas pretas", diz Pinto da Costa, 86 anos, deixou este ano a presidência do FC Porto.

É a primeira vez que fala publicamente sobre a sua doença?, questiona Sandra Felgueiras. "É a primeira e a última", garante Pinto da Costa, revelando o primeiro pensamento após a notícia da sua doença. "Finalmente, vou ter com a minha mãe".

A entrevista é emitida no domingo e na segunda-feira no Jornal Nacional.