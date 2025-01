Homem procurado resiste à polícia. Confusão em zona noturna de Almada leva ao encerramento de bares

Uma operação de patrulhamento em Almada terminou com confrontos físicos e a detenção de um homem procurado pela justiça para cumprimento de pena de prisão efetiva. O incidente ocorreu por volta das 05:30, junto aos bares "A Cerca" e "White Lotus".

Elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Almada identificaram um indivíduo sobre o qual recaíam suspeitas de posse de arma de fogo e drogas, e que tinha um mandado de detenção pendente.

Ao ser abordado, o homem resistiu e tentou fugir, envolvendo-se em confrontos físicos com os agentes. Alguns conhecidos do suspeito, que se encontravam no local, também tentaram travar a ação policial.

A situação obrigou ao reforço do dispositivo policial e culminou com o encerramento dos estabelecimentos noturnos da zona e a detenção do suspeito.