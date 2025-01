Prisão preventiva para homem que invadiu lavandaria com carro após ex-namorada terminar relação

Um homem de 53 anos foi detido no sábado na freguesia de São Domingos de Rana, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, por suspeita dos crimes de violência doméstica e dano qualificado, informou esta quarta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP contou que o suspeito e a vítima mantiveram uma relação de namoro durante cerca de dois anos, período no qual a vítima foi alvo de agressões físicas e verbais.

“Em dezembro de 2024, a vítima terminou a relação com o suspeito e saiu de casa. Mesmo depois de separados, o agressor não conformado com a ideia de separação, tentou manter o contacto com a vítima, quer pessoalmente, no seu local de trabalho, quer por telefone, exercendo coação psicológica sobre a mesma, no sentido de reatar a relação”, refere a PSP.

O suspeito dirigiu-se ao local de trabalho da vítima, uma lavandaria, em Carcavelos que se encontrava fechada e com a sua viatura automóvel entrou pelo estabelecimento comercial dentro causando danos avultados.

O detido foi presente em primeiro interrogatório judicial de arguido detido no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, sendo-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão Preventiva.