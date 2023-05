Condutor tenta escapar a detenção trocando de lugar com... o cão

Um condutor, que foi mandado parar por excesso de velocidade, tentou evitar uma detenção por condução sob o efeito do álcool trocando de lugar com o seu cão, revela a polícia de Springfield, Colorado, nos Estados Unidos.

Segundo a informação das autoridades, "o condutor tentou trocar de lugar com o cão, que estava no banco do pendura", e o agente que se aproximou da viatura assistiu a "todo o processo". Convencido que a manobra resultaria, o homem, que "apresentava sinais claro de embriaguez, "saiu pelo lado do passageiro e alegou que não estava a conduzir".

Quando questionado sobre o consumo de álcool, o condutor tentou fugir, mas não conseguiu correr mais do que uns 18 metros, sendo detido pelas autoridades.

O homem, que "se perdeu em Springfield", tinha dois mandados de detenção em seu nome. Assim, depois de deixar o hospital, foi autuado pelos processos pendentes e acusado de conduzir sob a influência de álcool e/ou drogas, conduzir em excesso de velocidade e resistir à detenção.

O caso é tão insólito que a polícia não resistiu a brincar com o sucedido e acrescentou a seguinte nota: "O cão foi entregue a um conhecido do condutor, enquanto este estava na prisão. O cão não enfrenta qualquer acusação e foi solto apenas com uma advertência."