Três adolescentes foram detidos pelo homicídio de Alexa Bartell, de 20 anos, no Colorado, Estados Unidos. A jovem morreu a 19 de abril, quando uma pedra de grandes dimensões atravessou o seu para-brisas.

Alexa não foi a única vítima do arremesso de pedras. As autoridades acreditam que pelo menos sete pessoas terão sido atingidas. “O veículo de Alexa foi o último de uma série de veículos atingidos por grandes pedras”, revelou o gabinete do Xerife do Condado de Jefferson, através de comunicado.

A investigação policial levou à detenção dos adolescentes na passada terça-feira. Joseph Koenig, Nicholas “Mitch” Karol-Chik e Zachary Kwak, de 18 anos, “enfrentam acusações de homicídio em primeiro grau, extrema indiferença”, lê-se no comunicado.

Os três jovens foram interrogados nessa mesma noite, informou Jacki Kelley, oficial de relações públicas do gabinete do xerife, em conferência de imprensa.

Os adolescentes vão permanecer sob custódia até serem presentes a tribunal, onde serão “informados sobre as acusações contra eles”, disse Kelley, que explicou ainda que a “análise forense de telemóveis” ajudou a identificar e a deter os três suspeitos.

“Este caso tocou profundamente as pessoas. Era uma jovem linda, que tinha a vida toda pela frente e que estava simplesmente a voltar para casa”, apontou Jacki Kelley.