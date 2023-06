Vingou-se de testemunha que depôs contra ele. Acabou detido por tentativa de homicídio

Mulher acusada de enganar ex-emigrante para lhe ficar com "elevadas reformas"

Um homem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na Covilhã, por homicídio na forma tentada. O arguido, que "mudava frequentemente de paradeiro para evitar a detenção", acabou por ser localizado e detido nessa cidade.

Os factos que levaram à emissão do mandado de captura remontam a 8 de maio e ocorreram na Senhora da Hora. Segundo comunicado da PJ, "o arguido abordou o ofendido e, por este ter testemunhado num processo em que o arguido é suspeito da prática do crime tráfico de estupefacientes, agrediu-o com violência, recorrendo ao uso de uma arma branca".

A vítima ficou gravemente ferida. A agressão só não lhe causou a morte "devido à intervenção médica de urgência".

Agora, o homem será presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.