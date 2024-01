Alerta de autoridades internacionais leva à detenção de homem de 67 anos por pornografia de menores

Jovem apanhada com droga durante visita a recluso na cadeia de Paços de Ferreira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 67 anos pela presumível autoria de crimes de pornografia de menores, "com utilização de plataformas informáticas", revelou esta força policial.

Em comunicado, a PJ adianta que o detido tinha na sua posse vários ficheiros multimédia de pornografia de menores e uma arma de fogo proibida.

Foi ainda possível apurar que o suspeito "acedeu online a conteúdos ilegais envolvendo abusos e exploração sexual de menores".

A investigação, titulada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, começou depois de entidades internacionais alertarem para a colocação na Internet de imagens relacionadas com abusos e exploração sexual de menores efetuado a partir de Portugal, explica a PJ.

Posteriormente, na sequência das diligências realizadas, a PJ apurou ter sido o suspeito a aceder e a colocar aqueles conteúdos ilegais desde março de 2023, refere.

O detido, reformado, não tem antecedentes criminais, sublinha a PJ.