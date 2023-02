Cinco meses depois, termina a caça ao homem. A Polícia Judiciária de Setúbal conseguiu localizar e deter o quinto, e último, suspeito do homicídio de Fábio Abenta, funcionário de um bar de Setúbal, que foi agredido e esfaqueado, em setembro de 2022.

O arguido, de 35 anos, já foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.

Recorde-se que Fábio Abenta, de 31 anos, foi agredido e esfaqueado por um grupo de homens, na cozinha do bar Bigodes, em Setúbal, na madrugada de 9 de setembro.



Os restantes quatro suspeitos do ataque foram detidos ainda na noite do crime. Um deles ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva, enquanto os outros três saíram em liberdade. O quinto elemento, que estava em fuga, fica agora em prisão preventiva.