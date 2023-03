Um homem de 26 anos foi detido pela PSP por estar "fortemente indiciado" de um roubo na Lagoa, nos Açores, que provocou ferimentos num idoso de 77 anos que teve de receber assistência hospitalar, foi esta quinta-feira revelado.

Segundo o Comando Regional da PSP, o alegado crime "ocorreu no período da noite, após o arguido ter abordado e solicitado boleia à vítima, e ter dado indicações sobre o local de destino, concretamente o Porto dos Carneiros", na Lagoa, na ilha de São Miguel.

A vítima terá sido coagida para entregar dinheiro ao arguido, com "o pretexto de que necessitava de consumir estupefacientes", adianta a PSP.

Apesar da alegada resistência da vítima, o arguido terá agredido de forma violenta o idoso, acabando por se "apoderar de uma nota de 50 euros que a vítima deixou cair do seu bolso no solo".

"A vítima, especialmente debilitada devido à idade, necessitou de ser observada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, devido às agressões que resultaram em ferimentos", explica ainda a PSP, em comunicado de imprensa.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou com as medidas de coação de "apresentações periódicas no posto policial da área de residência e obrigatoriedade de se submeter a tratamento para a toxicodependência".