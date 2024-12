Cinco detidos por tentativa de homicídio na Amadora - conflito entre famílias fez oito feridos

Dois detidos; apreendidos 17 envelopes com fotos tipo passe e uma arma branca: PSP faz balanço da operação no Martim Moniz

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve cinco homens suspeitos da prática de "crimes de homicídio qualificado na forma tentada e ofensas à integridade física qualificadas, com uso de armas de fogo, ocorridos no passado dia 04 de junho, num bairro residencial no concelho de Amadora", informa esta força policial através de comunicado.



Durante os desacatos, que terão sido originados por conflitos entre famílias, foram efetuados dezenas de disparos, "dos quais resultaram oito vítimas", com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos.



Todas tiveram de receber assistência hospitalar, mas uma das vítimas foi "atingida com mais gravidade".

A investigação levou à recolha de provas e localização dos suspeitos, com idades entre os 25 e os 55 anos.



Os detidos foram "presentes às autoridades judiciárias do Tribunal de Instrução Criminal de Amadora, para interrogatório e aplicação das medidas de coação".