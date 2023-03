A proposta do Governo vai considerar para arrendamento os apartamentos devolutos há mais de dois anos. De acordo com o plano aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, esta é uma ampliação em relação ao que estava na lei, uma vez que a definição de casa devoluta, segundo a lei que está em vigor, era aplicada às habitações onde não fossem registados pagamentos de faturas como eletricidade ou água ao fim de um ano.

Na prática, isto significa que os prédios neste estado só podem ser considerados pelo Estado para arrendamento passado dois anos. Recorde-se que é neste tipo de imóveis que o Governo pretende aplicar o arrendamento coercivo.

Ainda segundo o documento apresentado esta quinta-feira pelo Governo, Portugal tem atualmente 10.998 apartamentos devolutos, sendo que a grande maioria se centra no município de Lisboa, com 6.444, dos quais 5.660 viram aplicada, em 2022, uma taxa de IMI agravada em seis vezes.

Atrás de Lisboa, e ainda antes do Porto, aparecem concelhos como Ourém (1.027 apartamentos devolutos), Faro (488) ou Funchal (429). No Porto são 415 as habitações neste estado.

Na proposta final do Governo ficam de fora os imóveis que não sejam apartamentos e os que não estejam em zonas consideradas de alta densidade populacional. Ficam ainda de fora os imóveis que já eram previstos como exceções no documento inicial. A saber:

As segundas habitações, as habitações de emigrantes ou habitações de pessoas deslocadas por razões profissionais, formação ou saúde;

Os imóveis que estejam sujeitos a obras e sob pendência de ações judiciais que impeçam o seu uso;

Casas que sejam adquiridas para revenda por pessoas singulares ou coletivas:

Imóveis que integrem um empreendimento turístico ou estejam inscritos como estabelecimento de alojamento local.

A ministra da Habitação explicou que entre as medidas propostas está a promoção de rendas acessíveis, sendo que o Estado deverá ceder património público aos privados, para que sejam eles a desenvolver projetos de arrendamento acessível.