Rita Sá Machado é a nova diretora-geral da Saúde

Rita Sá Machado foi nomeada para diretora-geral da Saúde, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde. A médica, e até agora Conselheira da Organização Mundial de Saúde na área da saúde e migrações, vai substituir Graça Freitas a partir de 1 de novembro.

“O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, nomeou a médica Rita Sá Machado como Diretora-geral da Saúde, com efeitos a partir de dia 1 de novembro de 2023 e por um período de cinco anos”, revela a tutela, em comunicado divulgado ao final da tarde desta terça-feira.

Recorde-se que no final do ano passado foi conhecido que Graça Freitas, uma das caras mais marcantes do período da pandemia de Covid-19, tinha a intenção de deixar a liderança da DGS. Desta forma, não foi renovado o mandato, que terminou a 31 de dezembro. No entanto, só seis meses depois – e após a demissão do sub-diretor geral da Saúde — a CReSAP, a pedido do Governo, abriu o respetivo concurso para escolher o próximo líder da DGS. Contudo, o concurso falhou por não ter sido possível encontrar “três candidatos aptos a integrar a shortlist a apresentar ao membro do Governo”, o que levou à repetição do mesmo, segundo revelou, na altura, fonte oficial da CReSAP ao ECO.

Na sequência da aposentação de Graça Freitas, que se reformou no início de agosto, André Peralta Santos, que era subdiretor-geral da Saúde, tinha sido escolhido para liderar a DGS em regime de substituição. “Será também aberto um novo concurso para o cargo de Subdiretor-geral da Saúde, lugar que continuará a ser exercido, em regime de substituição, por André Peralta Santos”, revela ainda o Ministério da Saúde.

Rita Sá Machado é médica de saúde pública e foi chefe de divisão de Epidemiologia e Estatística da DGS, até setembro de 2020. Atualmente desempenhava funções em Genebra como conselheira da OMS na área da Saúde e Migrações. Antes disso, foi Conselheira de Migração e Assuntos Humanitários no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Missão Permanente em Portugal.

“Rita Sá Machado terminou o mestrado integrado em Medicina pela Nova Medical School e é mestre em Saúde Pública pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Com formação em Medicina em Viagem e Populações Móveis, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é também pós-graduada em Gestão na Saúde pela Católica Porto Business School, e pós-graduada em Educação Médica pela Harvard Medical School”, acrescenta a tutela liderada por Manuel Pizarro.

A nova diretora-geral da Saúde trabalhou ainda para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, para a Administração Regional de Saúde do Norte e para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente no agrupamento de centros de Saúde Almada Seixal.

A tutela liderada por Manuel Pizarro aproveita ainda para “os maiores sucessos à nova diretora-geral da Saúde”, bem como para “renovar o agradecimento à anterior diretora, Graça Freitas, pela dedicação e qualidade do trabalho desenvolvido nos vários anos dedicados à instituição e à causa pública”, remata.