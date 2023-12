Atenção: caminhar rapidinho reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2

Caminhar pode reduzir o risco de diabetes tipo 2 e a velocidade a que o faz influencia, diz um estudo

por Kristen Rogers, CNN



Quando se trata de caminhar e do risco de diabetes tipo 2, não é apenas a quantidade que se faz que ajuda - é também a rapidez com que se move, segundo um novo estudo.

A caminhada rápida está associada a um risco quase 40% menor de desenvolver diabetes tipo 2 mais tarde na vida, de acordo com o estudo publicado no British Journal of Sports Medicine.

"Estudos anteriores indicaram que a prática frequente de caminhadas estava associada a um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 na população em geral, de tal forma que as pessoas que passavam mais tempo a caminhar por dia corriam um menor risco", afirma o autor principal do estudo, Ahmad Jayedi, um assistente de investigação do Centro de Investigação de Determinantes Sociais da Saúde da Universidade de Ciências Médicas de Semnan, no Irão.

Mas descobertas anteriores não ofereceram muita orientação sobre a velocidade ideal de caminhada habitual necessária para reduzir o risco de diabetes e faltam revisões abrangentes dos indícios, disseram os autores.

Os autores do estudo analisaram 10 estudos anteriores realizados entre 1999 e 2022 que avaliaram as ligações entre a velocidade de caminhada - medida por testes objetivos cronometrados ou relatórios subjectivos dos participantes - e o desenvolvimento de diabetes tipo 2 entre adultos dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Japão.

Após um período de acompanhamento de oito anos, em média, os investigadores concluíram que, em comparação com as caminhadas fáceis ou ocasionais, as pessoas que caminhavam a um ritmo médio ou normal tinham um risco 15% menor de desenvolver diabetes de tipo 2. Caminhar a um ritmo "razoavelmente rápido" significava um risco 24% inferior ao das pessoas que caminhavam com facilidade ou casualmente. E "caminhar a passo rápido/acelerado teve o maior benefício: uma redução de 39% no risco.

A caminhada fácil ou casual foi definida como menos de 3,2 quilómetros por hora. O ritmo médio ou normal foi definido como 3,2 a 4,8 quilómetros por hora. Um ritmo "razoavelmente rápido" era de 4,8 a 6,4 quilómetros por hora. E uma "caminhada rápida/andarilho" era superior a 6,4 quilómetros por hora. Cada quilómetro de aumento na velocidade de caminhada acima do ritmo rápido estava associado a um risco 9% menor de desenvolver a doença.

O facto de uma caminhada mais rápida poder ser mais benéfica não é surpreendente, mas a "capacidade dos investigadores para quantificar a velocidade da caminhada e incorporá-la na sua análise é interessante", diz o Robert Gabbay, diretor científico e médico da Associação Americana de Diabetes, numa resposta enviada por correio eletrónico. Gabbay não esteve envolvido no estudo.

O estudo também confirma a ideia de que "a intensidade é importante para a prevenção da diabetes", diz Carmen Cuthbertson, professora assistente de educação e promoção da saúde na East Carolina University, que não participou no estudo, também numa resposta enviada por correio eletrónico. "O envolvimento em qualquer quantidade de atividade física pode trazer benefícios para a saúde, mas parece que, para a prevenção da diabetes, é importante envolver-se em algumas actividades de maior intensidade, como uma caminhada rápida, para obter o maior benefício."

Compreender os benefícios da caminhada rápida

O estudo não prova a existência de uma relação causa-efeito, diz Gabbay, mas "podemos imaginar que um exercício mais vigoroso pode resultar numa maior aptidão física, reduzindo o peso corporal e, consequentemente, a resistência à insulina e diminuindo o risco de diabetes".

Michio Shimabukuro, professor e presidente do departamento de diabetes, endocrinologia e metabolismo da Faculdade de Medicina da Universidade de Medicina de Fukushima, concorda - acrescentando que "o aumento da intensidade do exercício devido a velocidades de caminhada mais rápidas pode resultar num maior estímulo para as funções fisiológicas e melhor estado de saúde". Shimabukuro não esteve envolvido no estudo.

A velocidade da marcha pode também refletir simplesmente o estado de saúde, o que significa que as pessoas mais saudáveis têm maior probabilidade de andar mais depressa, afirma Borja del Pozo Cruz, investigador principal de saúde na Universidade de Cádis, em Espanha, que não esteve envolvido na investigação.

"Existe um risco elevado de causalidade inversa em que os défices de saúde são mais susceptíveis de explicar os resultados observados", acrescenta del Pozo Cruz. "Precisamos de ensaios aleatórios controlados para confirmar - ou não - os resultados observados."

Reduzir o risco de diabetes

A mensagem geral "é que caminhar é uma forma importante de melhorar a saúde", diz Gabbay. "Pode ser verdade que andar mais depressa é ainda melhor. Mas dado o facto de a maioria dos americanos não caminhar o suficiente, é muito importante encorajar as pessoas a caminharem mais se forem capazes de o fazer."

No entanto, se quiser desafiar-se a si próprio, a utilização de um monitor de fitness - através de um relógio, pedómetro ou aplicação para smartphone - pode ajudá-lo a medir objetivamente e a manter o seu ritmo de caminhada, afirmam os especialistas.

Se não conseguir obter um monitor de fitness, uma alternativa fácil para controlar a intensidade do exercício é o "teste de fala" dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, que se baseia na compreensão da forma como a atividade física afeta o ritmo cardíaco e a respiração. Se ao caminhar conseguir falar com uma voz embargada mas não cantar, o seu ritmo é provavelmente rápido.