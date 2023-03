Após mais de um ano de guerra na Ucrânia, os países do G7 e da União Europeia definiram um novo alvo para as sanções: os diamantes russos.

Atualmente, os diamantes em bruto provenientes do país liderado por Vladimir Putin correspondem a 30% de todo o comércio mundial deste minério.

Segundo o Politico, uma total proibição da importação dos diamantes russos está a ser discutida há meses em Bruxelas, mas a proposta nunca avançou devido às preocupações da Bélgica, receosa de que Antuérpia, um dos maiores centros mundiais de transformação e venda de diamantes, pudesse perder grande parte do comércio para destinos como o Dubai ou a Índia.

Em alternativa, o governo e as autoridades belgas têm pedido à Comissão Europeia e ao G7 um sistema de rastreio dos diamantes, de modo que se possa saber a origem de cada um deles e evitar que a Rússia consiga contornar as sanções. Aliada a uma posterior proibição da importação, a medida poderá reforçar a posição da Bélgica enquanto maior comercializadora de diamantes de forma transparente e ética.

"Com acesso controlado a 70% do mercado, o G7 tem o poder de criar um sistema totalmente rastreável com um impacto real no comércio", disse Tom Neys, porta-voz do Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia, ao Politico, frisando que a participação da Índia neste mecanismo é crucial.

Também o primeiro-ministro belga afirmou, numa nota enviada à publicação, ficar satisfeito se este mecanismo se constituir. "A abordagem da rastreabilidade é a correta: irá aumentar a confiança dos consumidores no setor, assegurando que os diamantes de sangue deixarão de estar disponíveis nas nossas lojas. A Bélgica e a sua indústria diamantífera trarão à mesa os conhecimentos necessários para que a proibição dos diamantes russos aconteça o mais rapidamente possível", referiu Alexander de Croo.

Da parte dos líderes do G7 há, para já, apenas o compromisso, datado de 24 de fevereiro, de “trabalhar em conjunto em novas medidas relacionadas com os diamantes russos, brutos e por lapidar”. O Politico aponta que a cimeira da organização no Japão, agendada para maio, será a altura escolhida para finalizar um acordo.

As importações de diamantes russos para a Bélgica caíram após o início da guerra, à exceção do mês de janeiro deste ano, num aumento que deverá estar relacionado com o Dia dos Namorados. Antes da invasão da Ucrânia, os diamantes russos representavam 25% do total comercializado em Antuérpia.