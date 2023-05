Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, está formalmente exonerado

Foi finalmente publicada em Diário da República, esta quarta-feira, a exoneração de Frederico Pinheiro de adjunto do Gabinete do Ministro das Infraestruturas. Este era o passo que faltava para ser formalizada a saída do adjunto de João Galamba.

“Exonero, das funções para as quais foi designado pelo meu Despacho n.º 4174/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 4 de abril de 2023, o mestre Frederico Pinheiro, por ter adotado comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de funções de adjunto de um gabinete ministerial”, lê-se no despacho que produz efeitos a 26 de abril.