Seguir um padrão alimentar mediterrâneo - rico em vegetais e frutas, gorduras saudáveis, sementes e cereais integrais - pode ajudar a reduzir o risco de ataque cardíaco e morte prematura em pessoas que apresentam um maior risco para doenças cardiovasculares.

A conclusão é de uma recente revisão científica publicada na revista BMJ e que analisou 40 estudos sobre o impacto de vários tipos de dieta na saúde do coração, com um total de 35.548 participantes.

Os estudos foram analisados ao longo de três anos por cientistas de Brasil, Canadá, China, Colômbia, Espanha e Estados Unidos, e foram comparados com as seguintes sete dietas: mediterrânea, baixa em gordura, muito baixa em gordura, dieta com gordura modificada, dieta baixa em gordura combinada com baixo teor de sal, dieta ornish (vegetariana com baixo teor de sal e que exclui açúcar refinado) e a dieta pritikin (baixo teor de gordura e de proteínas de origem animal, mas que incentiva o consumo de fibra).

Dizem os autores que “evidências de certeza moderada mostram que programas que promovem dietas mediterrâneas e com baixo teor de gordura, com ou sem atividade física ou outras intervenções, reduzem a mortalidade por todas as causas e enfarto do miocárdio não fatal [ataques cardíacos] em pacientes com risco cardiovascular aumentado”.

Apesar de todas estas dietas em análise privilegiarem alimentos no seu estado natural e não processados, as evidências eram de baixa a moderada qualidade, o que levou os autores a não as classificarem como escudo-protetor em pessoas com risco de doença cardiovascular.

Um recente estudo, publicado na revista BMC Medicine, mostra que as pessoas que seguem a dieta mediterrânea de forma rigorosa apresentam um risco até 23% menor de demência. Em termos absolutos, foi descoberto que adotar uma dieta mediterrânea era equivalente a uma redução de 0,55% no risco de desenvolvimento de demência.

As vantagens da dieta mediterrânea têm sido amplamente estudadas e comprovadas pela ciência e tem vindo mesmo a ser considerada a dieta mais saudável do planeta nos últimos cinco anos.