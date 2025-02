Post Malone regressa a Portugal em setembro

O músico norte-americano Post Malone vai atuar a 14 de setembro, em Lisboa, no fecho da “maior digressão internacional até ao momento”, intitulada “The Big Ass World Tour”, revelou esta segunda-feira a promotora.

De acordo com a promotora portuguesa Ritmos & Blues – que passa a designar-se Live Nation Portugal -, o regresso de Post Malone a Portugal acontece a 14 de setembro no Estádio do Restelo, em Lisboa, e os bilhetes, com valores ainda por divulgar, estarão à venda a partir da próxima sexta-feira, às 12:00.

Apresentado como um “super astro global”, Post Malone embarca numa digressão internacional a 29 de abril, começando nos Estados Unidos e Canadá.

A “The Big Ass World Tour” chega à Europa a 08 de agosto, em contexto de festivais de música ou em nome próprio, em estádios e grandes arenas. A 12 de agosto tem concerto marcado no aeroporto Letnany, em Praga.

No concerto em Portugal, Post Malone contará com a presença do rapper norte-americano Jelly Roll.

Post Malone, que celebra trinta anos em julho, é um músico “que veio preencher um espaço entre os universos do rap e da pop mais comercial”, escreve o portal AllMusic.

O músico tornou-se célebre em 2015 quando lançou o tema “White Iverson”. E no ano seguinte publicou o primeiro álbum “Stoney”, seguindo-se “Beerbongs & Bentleys” (2018), o maior sucesso de vendas.

Post Malone já esteve várias vezes em Portugal, nomeadamente nos festivais Summer Fest, Sudoeste e Rock in Rio Lisboa.

Post Malone, que mais recentemente colaborou com Taylor Swift e Beyoncé, lançou no verão passado o álbum “f-1 Trillion”, que é considerado o primeiro álbum country do rapper texano.