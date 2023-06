Grécia promete continuar política migratória “severa mas justa” após eleições

“Estes navios são caixões flutuantes”: cerca de 100 crianças estavam no porão do barco que naufragou na Grécia

Naufrágio na Grécia "é a pior tragédia de sempre no Mediterrâneo"

O novo ministro da Imigração da Grécia prometeu esta terça-feira prosseguir uma política “severa mas justa” em relação às migrações e tentativas de entrada ilegal no país, após a vitória por maioria absoluta dos conservadores nas legislativas.

“Somos humanitários, mas não ingénuos”, declarou à imprensa o novo ministro, Dimitris Kairidis, horas depois de ter tomado posse o novo Governo do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

O partido de centro-direita Nova Democracia derrotou os adversários de esquerda nas eleições legislativas de domingo com uma margem confortável, prometendo prolongar o muro ao longo da fronteira com a Turquia e continuar a patrulhar rigorosamente o Mediterrâneo oriental para impedir barcos carregados de migrantes de chegar à União Europeia (UE).

Grupos de defesa dos direitos humanos expressaram preocupação em relação aos vários relatos de deportações sumárias – também designadas como “devoluções” -, uma alegação que o Governo negou, mas também rejeitou submeter ao escrutínio de um inquérito independente.

O novo executivo grego foi empossado dias depois de uma embarcação de pesca ter naufragado ao largo do sul da Grécia, fazendo centenas de mortos e desaparecidos – uma catástrofe que chamou a atenção da comunidade internacional para as migrações no mar Mediterrâneo.

Kairidis afirmou que o seu Governo espera concluir a aprovação de um acordo de imigração em toda a UE nos próximos seis meses, quando Espanha assumir a presidência rotativa do bloco comunitário europeu.