Pouco mais de uma semana depois da entrada em vigor da isenção do IVA num conjunto de 46 produtos alimentares, o preço do cabaz de bens essenciais voltou a diminuir mas apenas 17 cêntimos esta semana, passando a custar 222,78 euros, de acordo com as contas da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco). É a terceira semana consecutiva a encolher de preço.

Entre 20 e 26 de abril, o cabaz de bens alimentares monitorizado pela Deco – que acompanha 63 produtos alimentares –, baixou 17 cêntimos, passando de 222,95 euros para 222,78 euros. É a terceira semana consecutiva que o preço do cabaz baixa. Na semana passada, com a entrada em vigor do IVA a 0%, a queda no preço foi, contudo, bastante mais significativa — 3,47 euros.

Ainda assim, face há um ano (27 de abril 2022), este cabaz está 19,84 euros mais caro, isto é, um aumento de 9,78%. A polpa de tomate, a cebola e o arroz carolino lideram as subidas de preço durante este período, tendo disparado 77%, 66% e 61%, respetivamente.

Já se a comparação for feita com o dia anterior ao início da guerra na Ucrânia (23 de fevereiro de 2022), a diferença é ainda maior: encareceu 39,15 euros, o que representa um aumento de 21,32%. Só este ano, este cabaz encareceu 1,54% (mais 3,38 euros).

A pescada fresca foi o produto que mais subiu, registando um aumento de 22% (quase dois euros). Segue-se o salmão e o fiambre de perna extra, ambos com subidas de 9%, que resultam, respetivamente, em aumentos de 1,36 euros e 0,23 euros no preço ao consumidor. Perca (8%), cereais, trigo, arroz e aveia integrais (6%), esparguete (4%), arroz carolino (4%), massa espirais (3%), iogurte líquido de morango (3%) e polpa de tomate (3%) também registaram aumentos face à semana anterior.

A Deco Proteste acaba de lançar a campanha “Cabaz Controlado”, que pretende monitorizar os preços dos mais de 40 alimentos isentos de IVA e garantir que a implementação desta medida se traduz numa efetiva redução dos preços ao consumidor. Basta aceder a www.cabazcontrolado.pt e criar um cabaz virtual com os bens alimentares essenciais que habitualmente compra, entre os mais de 40 isentos de IVA. Personalizada a sua própria lista de compras, passa a receber semanalmente as oscilações de preços dos produtos abrangidos pela medida IVA 0%.