Vai conduzir durante as férias? Saiba como otimizar o consumo de combustível

O período de férias está a chegar e com ele pode surgir também a necessidade de conduzir longas distâncias ou por maiores períodos. Isso implica necessariamente um maior consumo de combustível, no entanto, existem várias maneiras de poupar este valioso recurso antes de ser obrigado a abastecer novamente.

Em conversa com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), a entidade partilha com a CNN Portugal algumas das suas principais dicas para otimizar o consumo de combustível.

Verifique a pressão dos pneus

Um dos primeiros aspetos a ter em conta no momento de economizar combustível prende-se com a correta pressão dos pneus. Segundo a ACP, isto é relevante pois uma baixa pressão implica um desgaste prematuro dos pneus e um maior consumo de combustível. No entanto, uma pressão demasiado alta também pode ser igualmente problemática já que, além do desgaste, pode ainda resultar numa maior instabilidade na condução. Por estes motivos, a ACP aconselha a seguir as recomendações de pressão do fabricante, ou a ajustar a pressão caso viaje com a viatura carregada.

Ligue o ar condicionado na autoestrada

Até pode parecer contraditório aconselhar a ligar o ar condicionado na autoestrada quando este equipamento consome combustível, mas existe um motivo para o fazer. Conduzir com as janelas do carro abertas provoca um impacto crescente no consumo de combustível à medida que a velocidade aumenta. Isto acontece porque, com as janelas abertas, existe uma maior pressão do vento na aerodinâmica do carro o que, por sua vez, força o motor a trabalhar mais para manter a velocidade.

Quando conduz sob calor a velocidades superiores a 80 km/h a solução mais indicada é a utilização do ar condicionado já que isto permite uma maior qualidade do ar no interior, bem como um maior conforto. Se conduzir abaixo desta velocidade, viajar com o ar condicionado ligado torna-se então a opção mais dispendiosa face às janelas abertas.

Evite os acessórios no tejadilho e atenção ao peso

Antes de ligar o carro também pode avaliar se precisa realmente dos acessórios que possam estar instalados no tejadilho. Se não estiverem a ser utilizados, opte por viajar sem barras de tejadilho, suporte de bicicletas ou malas, já que estes acessórios afetam a aerodinâmica do veículo, aumentando o consumo de combustível. Por outro, deve ainda ter em conta que circular com peso desnecessário contribui igualmente para um maior consumo.

Tenha a manutenção em dia

Um carro “saudável” é mais uma forma de manter os consumos no mínimo, sendo que para tal deve fazê-la dentro dos intervalos recomendados pelas marcas. A ACP realça ainda alguns aspetos a dar atenção como os níveis de óleo e do líquido de refrigeração, especialmente nos dias de maior calor, que exigem um maior esforço do motor. A manutenção programada deve ainda abranger a verificação e/ou substituição dos filtros de óleo, de ar, (essenciais para a entrada de ar fresco para o motor), bem como o filtro do pólen que impacta o ar condicionado.

Cuidado com a forma como conduz

Em alternativa, uma das questões com maior peso no consumo de combustível prende-se com o comportamento durante a condução. A ACP refere que uma aceleração suave equivale a 20 km/h de 5 em 5 segundos, algo que pode permitir uma poupança de combustível de cerca de 10%.

Os condutores podem também travar o carro sem, necessariamente, colocar o pé no travão, esclarece a ACP. Para tal, basta levantar o pé do acelerador e diminuir a velocidade de modo a não desperdiçar totalmente a energia gasta na aceleração. Com este método pode antecipar semáforos, mas a ACP alerta, não confunda isto com o mau hábito de colocar o carro em ponto morto. Se possível, faça ainda uso do sistema Start-Stop quando disponível.